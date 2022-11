Enrico Maria Bagnasco nuovo Amministratore delegato di Sparkle (Gruppo Tim)

“Il Consiglio di amministrazione di Sparkle, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alessandro Pansa, ha cooptato Enrico Maria Bagnasco, affidandogli l’incarico di Amministratore Delegato”. Lo comunica la Tim tramite una nota nella quale si precisa che “Elisabetta Romano, Chief Network Operations & Wholesale Officer di TIM, manterrà il ruolo di Consigliere di amministrazione di Sparkle”. Il Cda di Sparkle, prosegue la nota, “ha espresso il più sentito ringraziamento per l’importante lavoro svolto da Elisabetta Romano e i migliori auguri a Enrico Maria Bagnasco per questa nuova importante sfida”.

Sparkle è l’operatore globale del Gruppo Tim: primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, ha una rete proprietaria in fibra che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, le Americhe e Asia. Grazie alle piattaforme IP & Data, Cloud e Data Center, Enterprise, Mobile e Voce, Sparkle offre una gamma completa di soluzioni ICT a imprese e multinazionali, operatori di telefonia fissa e mobile, ISP, OTT, fornitori di contenuti e servizi media e Application Service Provider. La forza vendita di Sparkle è attiva su scala mondiale con una presenza diretta in 32 Paesi