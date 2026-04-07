Enrico Mordillo presidente e Roberto Cecatto a.d., Rai Way guarda al futuro

Rai Way rinnova la propria governance con la nomina di Enrico Mordillo a presidente e la conferma di Roberto Cecatto nel ruolo di amministratore delegato. La decisione, maturata nell’ambito del rinnovo del consiglio d’amministrazione, rappresenta un passaggio strategico per la società controllata da Rai, attiva nella gestione delle infrastrutture di trasmissione e delle torri. Nella lista presentata dall’azionista Rai per il rinnovo del Cda figurano anche Monica Caccavelli, Romano Cecconi, Barbara Morgante, Gian Luca Petrillo, Greta Tellarini, Maria Cristina Vismara e Nicola Claudio. La presenza di diversi profili indipendenti contribuisce a rafforzare ulteriormente l’assetto di governance della società.