Enrico Pieranunzi a Napoli con Piano Solo, il main event di Winehouse

Dopo l’esperienza di New York, Enrico Pieranunzi torna Napoli con Piano Solo, per una serata d’eccezione al Winehouse in via Nuova Marina 5. L’appuntamento è per domenica 16 Aprile alle ore 20,00.

“Tra i migliori pianisti al mondo“ secondo The Wall Street Journal, carico di sonorità cosmopolite e sfumature newyorkesi, Pieranunzi regalerà al pubblico napoletano uno spettacolo sofisticato, memorabile, attingendo dal suo bagaglio di grandi collaborazioni, come quella storica con Ennio Morricone.

La serata sarà accompagnata dalle portate in menù elaborate dallo chef Ciro Salatiello e accompagnate dai vini pregiati della carta del Winehouse Jazz Club & Restaurant. Un Evento esclusivo riservato a 70 persone. Per prenotare il tavolo è possibile chiamare o scrivendo su whatsapp al +39 345 867 7620 oppure visitare il sito web www.wine-house.it