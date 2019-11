Enrico Pisano nuovo d.g. della Banca Popolare del Mediterraneo

Enrico Pisano è il nuovo direttore generale della Banca Popolare del Mediterraneo. Manager di grande esperienza, Pisano inizia la carriera nel 1982 come direttore della Banca Commerciale Italiana presso la filiale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Nel 1999, dopo 16 anni, si trasferisce a Frattamaggiore (Napoli) per ricoprire l’incarico di direttore del Centro Imprese del Banco di Napoli. Vi resta 8 anni. Nel 2007 viene chiamato dalla Banca Popolare di Sviluppo come responsabile Corporate e dopo 8 anni passa alla Banca Popolare Vesuviana prima come vice direttore generale e poi come direttore generale. Nel 2017 passa alla Banca Centro Lazio – Gruppo Cassa Centrale e anche qui inizia come vice d.g. per poi essere promosso a direttore generale. Ora una nuova sfida nella sua Napoli.