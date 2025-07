Enrico Roccatagliata, è napoletano il nuovo prefetto di Monza e Brianza

Si è insediato oggi in Brianza il nuovo Prefetto Enrico Roccatagliata. Prende il posto di

Patrizia Palmisani. Nato a Napoli nel 1962, coniugato e padre di due figli, Roccatagliata è laureato in Giurisprudenza ed è entrato nell’Amministrazione dell’Interno l’8 aprile 1991. Dal giugno 2022 e fino a pochi giorni fa ha ricoperto l’incarico di Prefetto a Lodi mentre da oggi, lunedì 28 luglio, ha assunto le funzioni presso la Prefettura brianzola.

In occasione dell’insediamento Roccatagliata ha voluto dare un caloroso saluto ai cittadini, alle istituzioni, alle forze dell’ordine e a tutte le componenti degli Enti territoriali, attraverso un messaggi ufficiale diffuso dalla Prefettura stessa: “Desidero rivolgere un caloroso saluto alle cittadine ed ai cittadini di questa provincia, laboriosa terra, dalla grande storia e di antiche e radicate tradizioni. Sono convinto che le complessità della società contemporanea così come le interconnessioni esistenti tra i diversi settori di amministrazione richiedono, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, la massima sinergia tra le Istituzioni per l’obiettivo primario di dare ai nostri giovani concrete prospettive ed opportunità, ridurre le disuguaglianze e le esclusioni sociali, promuovendo le migliori condizioni per il progresso della comunità”.