Enrico Rossini direttore Flotte e Veicoli d’Occasione di Byd Europe

Byd Europe nomina Enrico Rossini nuovo responsabile Flotte e Veicoli d’Occasione, un ruolo strategico per lo sviluppo delle vendite e dei servizi legati alla mobilità elettrica. Prima di entrare in Byd Europe, Enrico Rossini ha maturato una significativa esperienza nel Gruppo Renault, dove dal 2022 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Mobilize Lease & Co. Il percorso professionale di Enrico Rossini include anche una lunga esperienza nel mondo Fiat e FCA, dove ha ricoperto ruoli di primo piano.