Enrico Vita confermato da Amplifon nel ruolo di amministratore delegato

Il prossimo 23 aprile rappresenta una tappa decisiva per Amplifon, con l’assemblea dei soci chiamata a rinnovare il Cda. Sono due le liste presentate per definire la nuova composizione del board, che, come da prassi, dovrebbe essere composto da nove membri.

Tra conferme strategiche e nuovi ingressi, prende forma una visione che concilia continuità e rinnovamento, puntando a rafforzare la leadership del gruppo e ad aprirsi a nuove prospettive. Il rinnovo del consiglio porta con sé segnali importanti di stabilità e fiducia.

Susan Holland viene proposta per la riconferma alla presidenza, ruolo che ricopre con solidità e autorevolezza. La continuità gestionale è ulteriormente garantita dalla permanenza di Enrico Vita nel ruolo di amministratore delegato (Ceo) per un altro triennio.

Alla guida del gruppo da dieci anni, Vita conduce Amplifon attraverso una fase di crescita straordinaria: sotto la sua leadership, i ricavi si triplicano e la capitalizzazione in Borsa quasi quadruplica. Risultati che testimoniano una visione strategica vincente e una profonda conoscenza del settore.