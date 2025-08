Ente Idrico Campano, al via la campagna per il risparmio dell’acqua

L’Ente Idrico Campano lancia la nuova campagna di sensibilizzazione “Rubinetto aperto, futuro chiuso”, un invito concreto rivolto a tutti i cittadini per promuovere comportamenti consapevoli e contrastare gli effetti sempre più evidenti della crisi idrica.

La campagna accompagna la diffusione del piano emergenziale regionale, approvato dalla Regione Campania, per far fronte alla riduzione della disponibilità d’acqua registrata nei primi cinque mesi dell’anno.

I principali gruppi sorgentizi regionali, infatti, segnano livelli al di sotto della media stagionale, con valori analoghi a quelli registrati nel 2017, anno particolarmente critico per la risorsa idrica in Campania. Alla luce di questo scenario, è stato istituito un tavolo tecnico permanente composto da Regione Campania, Ente Idrico Campano, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, presieduto dal vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola.

“Stiamo lavorando a un piano articolato che ci permette di recuperare risorsa, potenziare le scorte disponibili e interconnettere gli schemi idrici regionali – spiega il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo –. In questo modo vogliamo prevenire disagi e garantire la continuità del servizio, anche in caso di aggravamento della situazione”.

A supporto del piano, la Regione ha stanziato 12 milioni di euro per interventi mirati al recupero di pozzi dismessi e al potenziamento delle fonti alternative. Tra questi, spicca il progetto dell’azienda ABC Napoli che ha ricevuto 2 milioni di euro per il ripristino dei pozzi nei pressi della centrale di Lufrano, con l’obiettivo di reimmettere migliaia di litri al giorno nella rete.

“La vera forza, però, viene dalla collaborazione di ogni cittadino – sottolinea Mascolo –. L’acqua non è una risorsa infinita. Con i cambiamenti climatici in atto, sprecarla è un lusso che non possiamo più permetterci”.

La campagna invita dunque ad adottare piccoli gesti quotidiani a forte impatto collettivo:

• chiudere il rubinetto durante il lavaggio dei denti;

• utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;

• riparare prontamente perdite domestiche;

• evitare il lavaggio auto con getti continui di acqua potabile;

• utilizzare sistemi alternativi per l’irrigazione.

Secondo le stime dell’Ente, se tutti i cittadini di Napoli chiudessero il rubinetto solo durante il lavaggio dei denti, si potrebbero risparmiare decine di milioni di litri d’acqua ogni anno.