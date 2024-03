Enti locali, il ministro Calderoli: La norma sullo scioglimento dei comuni va cambiata

La norma sullo scioglimento dei comuni per infiltrazioni per mafia va cambiata? “Assolutamente sì. Purtroppo quella parte è all’interno del testo unico sugli enti locali”. Ma “l’ho detto a Piantedosi: stralciamola quella parte. Forse la discrezionalità che si lascia a questa parte, chiamiamola amministrativa, è un po’ eccessiva. Ci vorrebbero delle regole più chiare sul ‘quando’, il ‘come’, e il ‘se’, deve essere disposto lo scioglimento”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, alla scuola di formazione politica Lega, al centro Congressi Palazzo Rospigliosi a Roma. Bari va sciolto? “Non ho la sfera cristallo, non è il mio ruolo, e non ne ho le competenze”, ha risposto Calderoli che, rivolgendosi ai giovani in sala, ha aggiunto: “Il mio consiglio politico è: prima si studia e poi si delibera”.