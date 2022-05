Enti locali: “Sport missione comune”: 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso

L‘Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) annunciano l’apertura del bando “Sport Missione Comune 2022” dedicato agli Enti Territoriali. Il bando è finalizzato alla realizzazione e al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica e delle piste ciclabili, al quale si aggiunge “Sport Verde Comune”, la misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico, tema che l’ICS e l’Associazione che riunisce i Comuni d’Italia presidiano con sempre maggiore impegno. Con queste iniziative, ICS e ANCI – spiega una nota – forniscono a tutti i Comuni e le Città’ Metropolitane, che intendono investire nello Sport, gli strumenti, anche in chiave di supporto tecnico, in grado di dare un utile contributo in questa particolare fase storica. ICS, infatti, mette a disposizione 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso, fino a 20 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022 per usufruire dell’opportunità offerta dal nuovo bando. Da oggi sara’ quindi possibile presentare le istanze che potranno usufruire dei contributi in conto interessi stanziati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS per il bando che negli ultimi anni ha consentito l’apertura di oltre 2.000 cantieri e il miglioramento dei luoghi pubblici dedicati allo Sport. Il mutuo denominato “Sport Verde Comune” e’ destinato agli interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi degli Enti Locali che prevede il totale abbattimento degli interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di 500.000 euro.