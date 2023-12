Enti parco e aree marine protette: bando Cnr da 4 milioni di euro 

I progetti dovranno, inoltre, stimolare la partecipazione dei cittadini e degli stakeholder nello sviluppo e nella dimostrazione di nuove tecnologie e applicazioni, e realizzare iniziative mirate per migliorare la sostenibilità delle attività socio-economiche, supportando lo sviluppo del ‘Biodiversity Science Gateway’, infrastruttura fisica e virtuale di educazione e innovazione attraverso la quale saranno condivisi, valorizzati e diffusi i risultati del NBFC verso la società e il mercato. I progetti finanziati saranno accompagnati dal Cnr e dall’Hub di NBFC, attraverso la Direzione Innovazione, per lo sviluppo e l’adozione di best practice per il monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione della biodiversità, e monitorati dalla rete dei ricercatori del Centro nello sviluppo tecnico-scientifico del progetto stesso.

https://www.cnr.it/sites/ default/files/public/media/ doc_innovazione/Bando_CNR_UVR_ Parchi_aree_protette_2_signed. pdf (allegati del bando scaricabili alla pagina https://www.cnr.it/it/ promozione-marketing- risultati-ricerca). Le domande di finanziamento potranno essere presentante entro le ore 18:00 del 19 gennaio 2024. Il bando integrale è consultabile al link. Le domande di finanziamento potranno essere presentante entro le ore 18:00 del 19 gennaio 2024.

Il National Biodiversity Future Center è il primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità, avviato nel 2022 e finanziato dal Pnrr nell’ambito della Missione 4 Componente 2. Con una rete di 2000 scienziati e 49 istituzioni partecipanti coordinate dal Cnr, svolge attività di ricerca e promuove lo sviluppo di soluzioni per monitorare, preservare e ripristinare la biodiversità, inclusi gli aspetti genetici e funzionali, al fine di contrastare gli effetti dell’impatto antropico e dei cambiamenti climatici e di supportare i servizi ecosistemici. Il Centro supporta attività di ricerca e innovazione per la valorizzazione della biodiversità attraverso processi di economia circolare e di restoration ecology and economy, con l’obiettivo primario di tutelare le risorse fornite dagli ecosistemi e al contempo assicurare la qualità del benessere della persona.

Ilnell’ambito delle attività del National Biodiversity Future Center (NBFC) – Spoke8 ‘Open Innovation & Development of KETs’, annuncia l’avvio del secondo bando per il finanziamento di progetti innovativi rivolto agli. Dopo il successo del primo bando, che ha finanziato con, l’Ente mette in campo risorse aggiuntive per ulterioriper sostenere attività di monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione della biodiversità: un’ulteriore opportunità per gli enti parco e le aree marine protette per sviluppare attività di ricerca e sviluppo a impatto positivo sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi e le attività del Centro Nazionale NBFC.