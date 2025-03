Enti pubblici, innovazione e sviluppo: Anci premia scuole e comuni con 50mila euro

Si apre anche alle scuole il Premio Anci Innovazione e sviluppo. È una delle novità di questa edizione, la nona piemontese e la quarta nazionale, del riconoscimento che Anci e Anfov danno a Comuni, enti pubblici e ora anche istituti scolastici pubblici per progetti che diffondano la consapevolezza dell’importanza dell’innovazione per la Pa come elemento strategico per la competitività e la crescita dei territori. I vincitori ricevono premi in denaro e servizi con un montepremi totale di 50mila euro. Il bando è aperto fino al 15 settembre e presenta quest’anno anche una sezione specifica per le scuole mettendo in palio arredi high tech. Altra novità il nuovo premio nazionale ‘L’Italia di domani’ e, a livello territoriale, ‘Il Piemonte di domani’, per il progetto di un Comune che sia di ampio respiro, anche in termini temporali, per la diffusione della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile. Partecipare all’iniziativa è semplice: la PA interessata deve realizzare un piano descrittivo del progetto che vuole candidare, riassumendolo in una presentazione scritta, e poi compilare il questionario online disponibile sul sito del Premio (https://www.anci.piemonte.it/ piemonteinnovazione/).