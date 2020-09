Enzo Bove district manager di Widiba nelle province di Salerno e Avellino  

Banca Widiba nomina Enzo Bove district manager delle province di Salerno e Avellino. La nomina di Bove si inserisce – si legge in una nota aziendale – nel piano di coordinamento e di sviluppo dell’area geografica, rappresentata da quindici consulenti finanziari con un bacino di clientela di oltre 230 mln di masse, e da ulteriori prossimi importanti ingressi. “A supporto della crescita locale – continua la nota – , nuovi uffici di prestigio, situati nel cuore della città, ospiteranno entro fine anno la squadra di Salerno, un ambiente di rappresentanza studiato anche per offrire uno spazio confortevole per incontri di educazione finanziaria gratuiti aperti a tutti i cittadini locali che necessitano sempre di più di consulenza per la pianificazione patrimoniale. I team di consulenti finanziari certificati a norma UNI ISO 22222, già attivi da diversi anni nelle due Province, guidati da Bove punteranno all’avvio di un rapporto ancora più stretto con i risparmiatori locali”. “Nei 7 anni di lavoro insieme in Widiba, Enzo ha sempre dimostrato la massima professionalità e fedeltà all’azienda – commenta Nicola Viscanti, Responsabile della Rete di Widiba -. Visti gli ottimi risultati finora ottenuti, sono sicuro rappresenti una risorsa preziosa per il raggiungimento di ulteriori importanti traguardi. Target principale della sua azione sarà il rinnovamento dell’immagine e dell’operatività sul territorio locale per realizzare il progetto di conversione degli uffici in “boutique” finanziarie, contestualmente al rilancio del brand, e la crescita delle risorse”.