Enzo Quarenghi torna in American Express per un doppio incarico

American Express, leader globale nei servizi e nelle soluzioni di pagamento, annuncia la nomina di Enzo Quarenghi come senior vice president e amministratore delegato per l’Italia. Oltre a guidare le divisioni Consumer e business nel mercato locale, supervisionerà le attività delle joint ventures di American Express in Svizzera e in Medio Oriente.

Quarenghi si unisce ad American Express dopo un incarico in Valentino come chief Client and Technology officer. In questa posizione è responsabile del rafforzamento della strategia client-centric del brand, oltre al rinnovamento dell’infrastruttura tecnologica. Prima di entrare in Valentino, ricopre il ruolo di a.d. per l’Italia di Visa. Questa è la sua seconda esperienza in American Express, avendo lavorando nella compagnia dal 2006 al 2019.