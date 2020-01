Enzo Todaro confermato alla guida del Panathlon Club Salerno

Nella sede di rappresentanza della Camera di commercio si è svolta l’assemblea del Panathlon Club Salerno per il rinnovo degli organi sociali, biennio 2020/21. L’assemblea, presieduta da Franco Rossi, ha approvato i bilanci, consuntivo 2019 e preventivo 2020; confermato, per acclamazione, Enzo Todaro alla guida del sodalizio e con lui eletto: Matteo Autuori, Gianfranco Camisa, Gaetano Grieco, Luigi Gugliucci, Valerio Ingenito, Pippo Romanelli e Vito Sarno, consiglieri. Guido Milanese, vicepresidente; Tony Ardito, segretario e cerimoniere; Nicola Fiore, tesoriere. Collegio di controllo amministrativo/contabile: Pippo Spagnuolo, presidente; Fernando De Angelis e Agostino Soave, componenti; Antonio Landi e Vincenzo Santoro, supplenti. Collegio arbitrale: Antonio Sanges, presidente; Salvatore Giordano e Pino Perillo, componenti; Biagio Garofalo e Paolo Riccelli supplenti. Commissione soci: Albino Petraglia, presidente; Ester Rossi e Adolfo Salzano, componenti.

Il presidente Todaro ha ringraziato i soci per la attestazione di stima e ribadito la volontà di proseguire l’azione del club sulla strada intrapresa: servire nel segno dei valori alti dello sport e favorire le occasioni di confronto fra la società civile e le istituzioni del territorio.