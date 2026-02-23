“Epah”, contro la povertà energetica assistenza e supporto Ue ai Comuni italiani

Un’iniziativa europea dedicata ai Comuni italiani per contrastare la povertà energetica. Si tratta di Epah – Energy Poverty Advisory Hub, progetto il cui bando resterà aperto fino al 31 marzo 2026 rivolto alle amministrazioni locali dell’Unione europea e presentato nel corso della quinta Conferenza nazionale sulla povertà energetica promossa da Rete assist, Fondazione Banco dell’energia e Aisfor, in collaborazione con GSE-Gestori dei Servizi Energetici. L’iniziativa è rivolta principalmente ai Comuni e alle amministrazioni locali dei Paesi dell’Unione europea, si rivolge in particolare ai territori maggiormente colpiti da condizioni di vulnerabilità energetica e sulle iniziative locali con potenziale di sviluppo e replicabilità.

Attraverso un’assistenza tecnica personalizzata e gratuita, assegnata tramite bandi dedicati, Epah mette a disposizione esperti che, per un periodo fino a 9 mesi, accompagnano le amministrazioni locali nelle diverse fasi del lavoro: dalla mappatura dei bisogni e dei gruppi vulnerabili al supporto alle famiglie nell’accesso a programmi di riqualificazione e strumenti di finanziamento; dallo sviluppo di sportelli unici e servizi integrati alle campagne di informazione e sensibilizzazione, fino al rafforzamento di modelli locali innovativi. Fino a 50 proposte saranno selezionate per ricevere supporto, di cui 20 dedicate a casi di povertà energetica grave.

La povertà energetica in Italia resta un fenomeno complesso e articolato. Secondo l’Oipe – Osservatorio italiano sulla povertà energetica, nel 2024 sono 2,4 milioni le famiglie che si sono trovate in condizione di povertà energetica, pari al 9,1% del totale. Si tratta del valore più alto della serie storica, sebbene solo in lieve aumento rispetto all’anno precedente, quando le famiglie coinvolte erano 2,36 milioni, il 9% del totale.A livello territoriale, la quota di famiglie in povertà energetica cresce nelle Isole (+0,8%) e nel Nord Ovest (+0,7%), mentre si riduce di quasi 1 punto percentuale nel Sud e rimane invariata nel Centro e nel Nord Est. Il fenomeno si concentra soprattutto nelle periferie e nei piccoli centri. A livello regionale, la percentuale oscilla tra il 5% del Lazio e il 18,1% della Puglia (nel 2023 la percentuale maggiore era della Calabria). La Sardegna registra l’incremento più significativo (+2,8 punti percentuali), mentre la Basilicata evidenzia il calo maggiore (-3,7 punti percentuali).