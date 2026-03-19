Epatite A, 133 casi in Campania: la Regione rafforza i controlli su cozze e vongole

La Regione Campania intensifica i controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e rafforza le misure di prevenzione contro l’epatite A. La decisione arriva alla luce dell’andamento dei contagi registrati dall’inizio del 2026: al 18 marzo si contano 133 casi complessivi, un dato che impone un innalzamento dell’attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini.

Il piano coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica della Direzione generale per la tutela della salute – settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica e veterinaria.

Che cos’è l’epatite A e come si trasmette

L’epatite A è un’infezione acuta del fegato causata dal virus Hav, che si trasmette per via oro-fecale: attraverso acqua o alimenti contaminati oppure tramite contatto diretto con persone infette. Il virus può essere trasmesso anche prima della comparsa dei sintomi, essendo presente nelle feci già 7-10 giorni prima dell’esordio clinico. Il periodo di incubazione varia generalmente tra 15 e 50 giorni.

I sintomi più comuni includono febbre, malessere, nausea, dolori addominali, urine scure e ittero. Nei bambini, però, l’infezione può manifestarsi anche in forma asintomatica.

Molluschi e alimenti a rischio

Tra i principali veicoli di trasmissione alimentare figurano i cibi consumati crudi o poco cotti. In particolare i molluschi bivalvi – come cozze, vongole e ostriche – possono accumulare particelle virali filtrando acque contaminate. Non solo: anche acqua non sicura, frutta, verdura e frutti di bosco possono rappresentare un rischio.

Per questo motivo, il consumo di molluschi crudi o appena scottati è fortemente sconsigliato. La semplice apertura delle valve non è garanzia di sicurezza: la cottura deve essere completa e uniforme.

Le regole da seguire a tavola

Le indicazioni delle autorità sanitarie sono nette:

evitare molluschi crudi o poco cotti

acquistare solo da rivenditori autorizzati, controllando etichetta e provenienza

non consumare prodotti di dubbia origine

Per quanto riguarda i frutti di bosco, è necessario distinguere: quelli freschi vanno lavati accuratamente, mentre quelli surgelati devono essere consumati solo dopo cottura. L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di portarli a ebollizione a 100°C per almeno 2 minuti, evitando l’uso a crudo in dolci o yogurt.

Igiene quotidiana e prevenzione

Accanto alla sicurezza alimentare, resta centrale l’igiene personale e domestica. Le buone pratiche includono:

lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi

separare alimenti crudi e cotti

sanificare superfici e utensili

lavare accuratamente frutta e verdura

utilizzare solo acqua potabile

evitare di cucinare per altri in presenza di sintomi gastrointestinali

Vaccino e cosa fare in caso di contatto

La vaccinazione rappresenta la misura più efficace di prevenzione, soprattutto per chi è entrato in contatto con casi accertati o appartiene a categorie a rischio. In caso di esposizione recente, è fondamentale intervenire tempestivamente: la vaccinazione post-esposizione, e in alcuni casi la somministrazione di immunoglobuline, risultano tanto più efficaci quanto più precoci.

Chi ha avuto contatti stretti con persone infette deve rivolgersi subito al proprio medico o ai servizi di prevenzione della Asl.

Quando rivolgersi al medico

È necessario consultare un medico in presenza di sintomi come nausea persistente, stanchezza marcata, dolore addominale, urine scure, feci chiare o colorazione giallastra della pelle e degli occhi.

Nella maggior parte dei casi la guarigione è completa, ma il decorso può risultare più complesso negli adulti anziani e nelle persone con patologie epatiche pregresse.

Informazione corretta, diagnosi precoce e comportamenti alimentari prudenti restano, sottolinea la Regione, le armi più efficaci per contenere la diffusione dell’infezione.