Epatite A a Napoli: l’acqua del rubinetto è sicura. Abc: Nessun rischio contaminazione

Di fronte al recente incremento di casi di epatite A registrato sul territorio cittadino, arriva la smentita categorica di ABC (Acqua Bene Comune): il servizio idrico di Napoli non è coinvolto nella diffusione del virus. Attraverso una nota ufficiale, l’azienda che gestisce l’erogazione dell’acqua in città ha voluto tranquillizzare la popolazione, escludendo ogni legame tra i contagi e l’acqua potabile.

Fonti protette e disinfezione costante

Secondo quanto dichiarato dai vertici di ABC, la sicurezza dell’acqua napoletana poggia su due pilastri fondamentali:

Origine delle acque: Il 100% della risorsa distribuita proviene da fonti sotterranee naturalmente protette. Questa caratteristica rende estremamente improbabile la presenza del virus dell’epatite A (HAV) alla radice. Trattamenti di disinfezione: L’impiego continuo di ipoclorito di sodio e biossido di cloro garantisce l’eliminazione dei virus enterici. L’HAV, in particolare, risulta molto sensibile a questi agenti ossidanti.

I risultati dei test: “Zero contaminazione”

I monitoraggi effettuati da gennaio 2026 ad oggi (e negli anni precedenti) non hanno mai rilevato anomalie. I controlli incrociati tra ABC e ASL Napoli 1 Centro confermano la totale assenza di indicatori di contaminazione fecale, garantendo il pieno rispetto degli standard microbiologici e virologici previsti dalla legge. “Possiamo affermare con ragionevole certezza che il virus dell’epatite A non è presente nelle acque distribuite a Napoli”, ha dichiarato il direttore generale Sergio De Marco. “Il nostro sistema di controllo è rigoroso, continuo e pienamente conforme alle normative”.

Evitare allarmismi: “Cercare altrove le cause”

Il commissario Andrea Torino ha ribadito l’importanza di non cedere a paure ingiustificate: “L’aumento dei casi deve essere ricondotto ad altre modalità di trasmissione e non all’acqua potabile”.

Gli esperti suggeriscono infatti che, in scenari simili, le cause dei contagi siano solitamente da ricercare nel consumo di alimenti crudi (come frutti di mare), in pratiche igieniche insufficienti o in contatti interpersonali, piuttosto che nella rete idrica cittadina.