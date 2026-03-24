Epatite A, Napoli attiva misure straordinarie: circolare del prefetto ai sindaci

La Prefettura di Napoli ha diffuso oggi una circolare rivolta ai sindaci dell’area metropolitana con indicazioni precise per rafforzare la prevenzione del contagio da virus dell’epatite A. Il tema era stato al centro della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato sabato 21 marzo dal prefetto Michele di Bari, a cui hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, della Città Metropolitana, del Comune di Napoli e del sistema sanitario regionale.

L’incontro ha fatto il punto sulle attività di controllo già potenziate dalla Regione Campania, evidenziando la necessità di vigilanza sulla sicurezza alimentare, la sorveglianza epidemiologica e l’informazione ai cittadini. Tra le misure previste: il potenziamento delle vaccinazioni anti-epatite A e il coordinamento dei posti letto negli ospedali, anche in strutture non dotate di pronto soccorso.

Task force contro l’abusivismo e controlli nei locali

È stata istituita una task force per monitorare locali pubblici, mercati e allevamenti, con particolare attenzione all’abusivismo commerciale. Le Asl hanno anche diffuso un opuscolo informativo sulle pratiche igieniche da adottare per ridurre il rischio di contagio e hanno suggerito ai sindaci di emanare ordinanze sul divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi negli esercizi pubblici e collettivi, raccomandando di evitarne il consumo anche a domicilio.

Le campagne vaccinali, già avviate questa settimana, saranno organizzate dalle singole Asl attraverso ambulatori dedicati e in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie di comunità.

Vigilanza rafforzata in vista delle festività pasquali

Il comitato provinciale ha inoltre disposto un piano straordinario di vigilanza in vista delle festività pasquali, con il supporto del Gruppo Tutela Salute dei Carabinieri e delle Polizie Locali, per garantire il rispetto delle ordinanze sindacali.

La Prefettura ricorda ai cittadini alcune raccomandazioni fondamentali: acquistare frutti di mare solo da rivenditori autorizzati, verificando tracciabilità ed etichette; evitare prodotti di dubbia provenienza; cuocere sempre molluschi e crostacei in modo completo; lavare accuratamente frutta e verdura; mantenere standard elevati di igiene nella manipolazione degli alimenti.