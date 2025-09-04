Epfa Nations Cup, a Lignano Sabbiadoro Europeo Powerchair Football

Roma, 4 set. (askanews) – Sarà Lignano Sabbiadoro (Udine) a ospitare da venerdì 19 a mercoledì 24 settembre l’EPFA Nations Cup-European Championships, competizione di Powerchair Football che vedrà la partecipazione di dieci nazioni europee (selezionate in base al ranking ufficiale EPFA) a contendersi il titolo continentale. Tra queste – riporta una nota – c’è l’Italia, che ospita l’evento per la prima volta e che per la prima volta cercherà anche di qualificarsi per il Mondiale in programma nel 2026 in Argentina e a cui accederanno le prime cinque classificate. La competizione è organizzata dalla FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport), con il supporto del Comitato Italiano Paralimpico e della regione Friuli Venezia Giulia, che nei giorni dell’evento accoglierà 80 atleti e quasi 300 tra dirigenti, giudici, tecnici, medici e volontari. Francia, Inghilterra (campione in carica), Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Germania, Spagna, Belgio e Danimarca le altre nazionali in campo a Lignano Sabbiadoro.

Il Powerchair Football è la seconda disciplina paralimpica che la Federazione Italiana Powerchair Football gestisce insieme al Powerchair Hockey, di cui gli Azzurri sono campioni del mondo. L’ingresso nel 2020 di questo sport, rivolto ad atleti con disabilità severe, ha dato vita alla FIPPS. Gli atleti competono in carrozzine elettroniche con una velocità massima di 10 km/h progettate appositamente per lo sport del calcio in carrozzina. La maggior parte delle regole sono simili a quelle del calcio, ma con alcune evidenti differenze: ogni squadra si compone di quattro atleti, compreso il portiere, il pallone ha un diametro di 33 centimetri. Una delle norme più specifiche è quella del due contro uno: solo un calciatore e un suo avversario possono restare entro tre metri dalla palla quando questa è in gioco; se un terzo (che non sia il portiere nella propria area) si avvicina a meno di quella distanza, l’arbitro assegna un calcio di punizione. Nel Powerchair Football non c’è distinzione di genere: le squadre sono formate da otto tra giocatrici e giocatori, di cui quattro in campo e altri quattro a disposizione.

L’Italia, guidata dal 32enne romano Marco Ferrazza, bandiera dei Thunder Roma e da sempre presente nella rosa azzurra, si prepara a tornare sul parquet di Lignano Sabbiadoro. E lo farà indossando la maglia ufficiale della Nazionale italiana di calcio, consegnata dal responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC Giovanni Sacripante nelle mani di Simone Ranzato, capitano della Nazionale di Powerchair Football, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI. Mohamed Ali Youssef Khaled Salama, Giovanni Bernabé Capra, Emiliano Bortoluzzi, Irene Infantino, Gabriel Mindru, Gabriele Torcutti e Gabriele Zoggia sono gli altri convocati azzurri.

Alla conferenza hanno preso parte il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, quello del CIP Marco Giunio De Sanctis, quello della FIPPS Andrea Piccillo e il Ct della Nazionale Marco Ferrazza. “Quello di oggi è un momento storico – le parole di Buonfiglio -, nato da un’amicizia con il presidente De Sanctis costruita sul fare, sul realizzare insieme i nostri progetti. Un impegno condiviso, con un forte valore sociale. Non si tratta di un’avventura, ma di una vera e propria sfida, e sono convinto che sapremo vincerla. Faccio i complimenti alla forza mentale di tutti i protagonisti di questa disciplina, ponendo l’accento sulla parola sport senza dividerlo in paralimpico e non. Siamo contenti di organizzare questa conferenza di presentazione nella casa dello sport e di lavorare fianco a fianco con il Comitato Italiano Paralimpico per la crescita di questa disciplina”.

“Sono particolarmente onorato che, tra i primi grandi appuntamenti agonistici del mio mandato quale presidente del CIP, ci sia quello con l’EPFA Nations Cup, l’Europeo di Powerchair Football che l’Italia ospita per la prima volta e che vedrà il debutto, soprattutto, della nostra giovane Nazionale su un palcoscenico tanto prestigioso – ha dichiarato De Sanctis -. Basta voler scendere in campo, nello sport come nella vita, e risultati e grandi soddisfazioni non tardano mai ad arrivare. Di questo atteggiamento positivo e propositivo, lo sport paralimpico è il migliore testimone ed esempio. Un grazie particolare, infine, va alla FIGC per aver donato le maglie ai ragazzi, si tratta di un riconoscimento e un attestato di stima che riempie di orgoglio l’intero movimento”. “Con grande orgoglio annunciamo il lancio di una manifestazione dal forte valore sportivo e simbolico, che segna il debutto storico della Nazionale Italiana in una competizione internazionale maggiore – ha aggiunto Piccillo -. Questo evento non è soltanto un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione unica per dare visibilità, forza e prospettiva al Powerchair Football. Portare il campionato europeo in Italia significa tracciare un solco profondo nella storia del nostro movimento e accendere una luce nuova sul futuro del Powerchair Football nel nostro Paese”.

“Partecipare con la Nazionale per la prima volta a un Europeo di Powerchair Football è un grande onore, farlo in casa nostra sarà da stimolo per far bene e rendere orgogliosi i nostri tifosi – ha spiegato Ferrazza -. Ci aspettano sfide molto impegnative contro nazionali molto più esperte di noi su determinati palcoscenici ma io e lo staff crediamo di aver selezionato un bel mix di giocatori giovani ed esperti che sapranno onorare al meglio la maglia azzurra”.