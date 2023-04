Epicentre, transizione verde e digitale: prima call per Pmi e startup innovative

È aperta la prima call del progetto Epicentre, finanziato nell’ambito del Single Market Programme (SMP). Il bando si rivolge alle Pmi e alle startup innovative e mira a promuovere la collaborazione con le imprese all’interno di cinque settori specifici: salute, agroalimentare, tecnologie digitali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

L’obiettivo è quello di consentire la nascita di nuove catene del valore transfrontaliere e intersettoriali.

I servizi da fornire alle Pmi/Startup o ai consorzi selezionati avranno la forma di: Bootcamp, Workshop di formazione mirati, Business coaching per la scoperta e la messa a punto del modello di business, Mentoring, valutazione dell’idoneità del prodotto al mercato, eventi di matchmaking con gli attori dell’ecosistema, riqualificazione e sviluppo delle competenze, metodologie agili

Le Pmi e le startup selezionate riceveranno un finanziamento fino a 42.400 euro.

Per poter partecipare al bando l’azienda dovrà essere legalmente stabilita in uno Stato membro dell’UE o in Paesi associati al Single Market Programme (ad oggi: Islanda, Norvegia e Liechtenstein), o in Ucraina; appartenere alla catena del valore dei settori Salute, Agroalimentare, Digital- ICT e Fintech, essere una Pmi (comprese le startup) secondo la definizione dell’UE. La scadenza è fissata al 29 maggio.