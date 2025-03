Epicode entra nell’FT1000: è tra le aziende europee a più rapida crescita secondo il Financial Times

Epicode, società nata con l’obiettivo di colmare il divario esistente tra la didattica tradizionale e le esigenze del mondo del lavoro, si è classificata al 67° posto nella rinomata classifica annuale delle 1000 aziende europee a maggiore crescita del Financial Times FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies (qui la classifica completa).

La classifica, redatta in collaborazione con Statista, azienda leader nell’analisi statistica e nelle ricerche di mercato, fa una selezione delle 1000 aziende europee che tra il 2020 e il 2023 hanno registrato il tasso di crescita annuale composto (Cagr) più elevato. Epicode ha registrato un tasso di crescita assoluto del 2.318% in 4 anni, con un Cagr del 189,2%.

La definizione del ranking segue un processo rigoroso e rigidi parametri di inclusione. Per essere candidate, le società devono essere indipendenti (non una filiale né succursali di alcun tipo) e infatti soddisfare una serie di criteri, tra cui un fatturato di almeno 100.000 di euro generato nel 2020, e di almeno 1,5 milioni di euro nel 2023, con una crescita prevalentemente organica. “Essere presenti in questa prestigiosa classifica – commenta Ivan Ranza, Ceo di Epicode & Epicode Institute of Technology – è per noi un riconoscimento significativo del lavoro fatto nel proporre modelli formativi nuovi ed efficaci. Questo risultato va oltre i numeri e dimostra la necessità europea di formare la nuova generazione di esperti tecnologici di cui le aziende hanno bisogno. Il mondo del lavoro sta cambiando a una velocità mai vista prima, la formazione deve essere flessibile, accessibile, concreta e fornire agli studenti le competenze che apriranno loro le porte del futuro. Questo risultato ci motiva a fare ancora di più: investire in tecnologie sempre più avanzate per ridurre il digital gap, ampliare i mercati internazionali e continuare a costruire un ponte tra talento e mondo del lavoro”.

LA SCHEDA

Epicode è una società di Edu-Tech, fondata a Roma nel 2020 con l’obiettivo di colmare il divario esistente tra i metodi di istruzione tradizionali e le esigenze del mondo del lavoro, con particolare attenzione all’area tech. E’ specializzata nell’offerta di corsi di formazione nell’ambito di web development, cybersecurity, data analysis e marketing digitale, con un forte orientamento all’inserimento diretto degli iscritti nel mondo del lavoro. Il metodo didattico Epicode prevede una serie di corsi interattivi, con lezioni da seguire in diretta, affiancate da progetti reali che mettono alla prova le competenze apprese dagli studenti. Viene adottato un approccio smart, flessibile e digitale, dando rilievo all’importanza della community e del networking. picode stessa si pone al centro di una rete di relazioni che collega le aziende e i giovani, anche attraverso una serie di partnership strategiche con i più importanti player del settore. Mette inoltre a disposizione dei corsisti un percorso di Career Service che aiuta a inserirsi nel mondo del lavoro, attraverso un network composto da oltre 800 aziende operanti in oltre 20 Paesi.