Epicode lancia l’Istituto Superiore di Istruzione Tecnologica

A conferma del taglio personalizzato e pratico che caratterizza il percorso, le classi saranno di massimo 50 studenti e il corpo docenti sarà costituito da professionisti, manager e imprenditori con significative esperienze nel settore della tecnologia. Le cattedre saranno ricoperte da docenti che hanno maturato esperienza o lavorano in grandi aziende tech come Google, Microsoft, Intel, Deloitte e molti altri, o con un’esperienza accademica in Università internazionali come Harvard e Cambridge.

Le lezioni saranno interamente online, con un’alternanza di micro-learning interattivo, sessioni pratiche e lezioni live, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Il sistema di valutazione, oggettivo e meritocratico, ruota intorno a un mix di progetti, esami orali e test.

Ivan Ranza, Ceo di Epicode, ha commentato: “Il progetto di Epicode Institute of Technology, nasce dopo accurati studi delle esigenze delle aziende e confronto attivo con importanti esperti di educazione e tecnologia. Abbiamo l’obiettivo di formare una nuova generazione di laureati Stem con un profilo internazionale, che possano colmare il gap di competenze tra domanda e offerta del mercato del lavoro riducendo le disparità nell’accesso all’istruzione di alta qualità. Il modello a cui ci siamo ispirati parte dalle migliori esperienze mondiali in tema educazione, unito agli ottimi risultati ottenuti dalle Fachhochschule tedesche. Lo studente e l’azienda sono al centro del percorso formativo e il mondo del lavoro è predominante sul nozionismo che troppi giovani studenti soffrono e che porta tassi di abbandono e di laureati non adeguati alle esigenze dell’Italia”.