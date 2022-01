Epifania, Festa dei popoli con l’arcivescovo Battaglia e le comunità etniche cattoliche

Oggi alle 11 l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, officerà la liturgia eucaristica in occasione dell’Epifania nella chiesa cattedrale di Napoli. E’ la Festa dei popoli. Saranno presenti le rappresentanze delle comunità etniche della città (Africana-Anglofona; Africana-Francofona; Cinese; Cingalese del Gesù Nuovo; Etiope-Eritrea; Filippina; Latino-Americana; Polacca; Sri-Lanka dei Vergini; Tamil). All’organo il maestro monsignor Vincenzo De Gregorio, il coro è invece affidato alla comunità filippina. Letture e preghiera dei fedeli a cura di un rappresentante delle varie comunità presenti. Al termine della celebrazione, al fine di evitare assembramenti, non si procederà, come da tradizione, al dono dei giocattoli (del Mcl) per i bambini figli degli immigrati ma l’arcivescovo Battaglia consegnerà ai cappellani i giochi, che provvederanno quindi a farli avere ai piccoli della propria comunità.