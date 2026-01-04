Epifania, torna la Befana in piazza Mercato con dolci e giocattoli per i più piccoli

Torna la festa della Befana in piazza Mercato dove da ieri sono allestite le casette per la vendita di dolciumi e giocattoli. La manifestazione ‘Epifania a piazza Mercato-Fiera della calza e del giocattolo’, promossa e finanziata dall’assessorato al Turismo del Comune di Napoli, è giunta alla quarta edizione e punta a bissare il successo dello scorso anno dove, nei tre giorni, sono state registrate 50mila presenze. “Il Comune sta investendo tanto su piazza Mercato – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi -. La festa della Befana è un’occasione storica, una tradizione che si tramanda ed è anche un momento importante per spingere ancora di più sul recupero di questa piazza e di quest’area che è molto importante e strategica per la città, con una grande tradizione e con grandi opportunità”. Lungo tutto il perimetro della piazza sono state installate 54 casette in legno, aperte fino alla mezzanotte, con giocattoli, dolciumi, addobbi luminosi e i sapori della tradizione. Atmosfera che per la gioia dei più piccoli è stata arricchita dall’esibizione della banda musicale. “È uno spettacolo che riscalda il cuore, dedicato ai bambini – ha aggiunto l’assessore, Teresa Armato -. Mi piace ricordare con quanta cura e volontà abbiamo voluto che si ripristinasse questa antica tradizione napoletana in questa piazza che è sotto la forte attenzione dell’amministrazione perché vogliamo che recuperi la sua vocazione di luogo di commercio, ma anche di luogo turistico e culturale. C’è un tavolo che vede insieme istituzioni e associazioni del territorio che ringrazio perché ancora una volta hanno dato vita a questa bellissima Epifania”. Il programma prevede per oggi, 4 gennaio, l’esibizione della Fanfara dell’8° Reggimento della Brigata Bersaglieri Garibaldi e la XXVIII edizione dell’iniziativa ‘Dona un giocattolo che regala un sorriso’, cui in serata seguirà il concerto ‘That’s Napoli Live Show’ del maestro Carlo Morelli. La tre giorni si concluderà lunedì 5 gennaio con la Notte Bianca, che prenderà il via alla ore 21, nel corso della quale si esibiranno Mavi, Mr. Hyde, Gino Da Vinci e I Ditelo Voi. L’Epifania a piazza Mercato è ideata e organizzata dall’associazione Musicant con la II Municipalità, il Forum Promozione del Territorio Mercato – Orefici, i consorzi Borgo Orefici e Antiche Botteghe Tessili, l’associazione Asso.gio.ca. e altre realtà locali.