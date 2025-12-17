Epo-Ocse: crescita tecnologie quantistiche quintuplicata in 10 anni

Roma, 17 dic. (askanews) – Il mercato globale della tecnologia quantistica raggiungerà circa 93 miliardi di euro entro il 2035. Secondo un nuovo studio pubblicato oggi dall’Ufficio Europeo dei brevetti (Epo) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il panorama della tecnologia quantistica sta vivendo una rapida espansione grazie all’aumento delle aziende che entrano nel settore, all’incremento degli investimenti e alla forte crescita dell’innovazione, ma ora deve affrontare sfide legate alla crescita e alla commercializzazione della tecnologia.

Parte del piano di lavoro biennale dell’Osservatorio dell’Epo sui brevetti e la tecnologia, secondo quanto riporta un comunicato il rapporto offre un’analisi completa dell’ecosistema quantistico, includendo brevetti, investimenti, competenze, catene di approvvigionamento e politiche. La pubblicazione coincide con l’Anno internazionale della scienza e della tecnologia quantistica delle Nazioni Unite (IYQ).

“Le tecnologie quantistiche hanno un potenziale enorme, ma sono ancora nelle prime fasi di sviluppo”, ha dichiarato il Presidente dell’Epo, António Campinos. “Come evidenzia questo studio e il rapporto Draghi, l’UE ha margini per aumentare i propri investimenti nel settore quantistico, soprattutto se confrontata con paesi leader come gli Stati Uniti. Ora sono necessari finanziamenti da parte del settore privato per commercializzare la ricerca di base e i governi devono considerare questo settore in rapida crescita una priorità strategica per lo sviluppo dell’innovazione”.

Secondo lo studio, il numero di famiglie di brevetti internazionali (IPFs) – una serie di domande di brevetto depositate in diversi paesi per la stessa invenzione – nel settore quantistico è quintuplicato solo nell’ultimo decennio. Il rapporto identifica tre sottocategorie principali: comunicazione quantistica, calcolo quantistico (compresa la simulazione) e rilevamento quantistico. La comunicazione quantistica ha rappresentato il maggior numero di IPF fino al 2022. Tuttavia, il settore dell’informatica quantistica ha registrato la crescita maggiore in termini di IPF durante il periodo in esame, con un aumento di quasi 60 volte rispetto al 2005, ed è destinato a diventare il settore più importante dell’ecosistema quantistico.

In totale, tra il 2005 e il 2024 gli innovatori di tutto il mondo hanno generato circa 9740 IPF relativi alla tecnologia quantistica. Gli Stati Uniti sono in testa, seguiti da Europa, Giappone, Cina e Repubblica di Corea. In Europa, i primi tre paesi per numero di brevetti quantistici sono Germania, Regno Unito e Francia. La regione sta inoltre assistendo alla nascita di startup dinamiche, come le aziende francesi C12 e PASQAL, incluse nel rapporto come casi di studio, sebbene molte di esse debbano affrontare sfide in termini di finanziamento e crescita.

Il settore quantistico, spiega l’Epo, comprende oggi più di 4500 aziende, con meno di 1000 aziende (poco meno del 20%) specializzate nelle tecnologie quantistiche (quantum core). Le principali aziende quantistiche sono in genere startup e dipendono fortemente dagli investimenti iniziali e dai finanziamenti pubblici. Alle aziende non specializzate (80%) sono riconducibili la maggior parte dei brevetti relativi alla quantistica e della creazione di posti di lavoro, e sono nella posizione migliore per la commercializzazione.

L’Europa ospita uno dei cluster più densi al mondo di aziende leader specializzate nel settore quantistico (quantum core), con percentuali di aziende di quantum core vicine al 40% in paesi come il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Francia. Ciò contrasta nettamente con gli Stati Uniti (20%), dove la quota di quantum core è inferiore e vi è una maggiore presenza di giganti tecnologici.

L’Italia, si legge, dal 2005 al 2024, non ha registrato famiglie di brevetti relativi alla tecnologia quantistica, ma da quest’ultimo anno (2025), grazie anche al supporto dei fondi europei – come il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)- prevede una strategia di investimenti di oltre 227 milioni di euro per sviluppare laboratori nazionali, formare la forza lavoro e incoraggiare gli investimenti privati. Gli investimenti si concentreranno su settori chiave come l’informatica, la simulazione, la comunicazione, il rilevamento e la scienza di base, con una partecipazione attiva ai programmi dell’UE e l’obiettivo di aumentare l’autonomia strategica.

A livello di singole aziende i primi cinque richiedenti di famiglie di brevetti (IPF) quantistici tra il 2005-2024 sono stati IBM, LG, Toshiba, Intel and Microsoft. Aziende europee come IQM Quantum Computers e Robert Bosch sono anche tra i migliori richiedenti rispettivamente nei settori dell’informatica e della sensoristica. Le prime quattro università per IPF quantistici provengono tutte dagli Stati Uniti, guidato dal MIT e da Harvard. Il CNRS, più grande organizzazione di ricerca pubblica in Francia, si distingue come l’unica istituzione pubblica europea ad apparire tra i primi 20 candidati.

Tra le realtà italiane, è da citare l’Istituto Italiano Nazionale di Scienza e Tecnologia quantistica (NQSTI) un consorzio di 20 centri di ricerca nazionali, finanziato dal PNRR con circa 103 milioni di euro, con l’obiettivo di coprire l’intero spettro dalla ricerca di base fino allo sviluppo di prototipi, con una forte attenzione agli spin-off accademici e all’innovazione industriale.

Lo studio Epo-Ocse ha inoltre analizzato il commercio internazionale dei beni che sostengono l’ecosistema quantistico, definiti “beni rilevanti per il quantistico”, distinguendo tra materie prime e apparecchiature. Negli Stati Uniti, come in Giappone, Italia e Turchia, l’alluminio rappresenta la principale importazione.

Secondo lo studio, la collaborazione tra organismi di ricerca pubblici, startup e grandi aziende sta diventando sempre più importante nell’innovazione quantistica. Il settore deve inoltre affrontare sfide quali la crescente concentrazione e dipendenza delle catene di approvvigionamento globali per i componenti critici. Le aziende quantistiche devono inoltre garantire la disponibilità di competenze tecniche altamente complesse e favorire l’integrazione delle competenze trasversali necessarie a sostenere gli sforzi di commercializzazione. (fonte immagine: EPO).