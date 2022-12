Eprcomunicazione, dalla Borsa ok alla quotazione, via alle negoziazioni. Gianni Letta consigliere indipendente

Eprcomunicazione Società Benefit, agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche, ha ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. L’azienda si candida a diventare un player unico nel panorama della comunicazione nazionale, con un controvalore complessivo della raccolta pari a 3 milioni di euro, al prezzo di euro 3,75 per azione per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa 10.512.187,50 milioni di euro. Il flottante sarà pari a circa il 21,52% del capitale sociale della societa’. L’inizio delle negoziazioni è previsto per domani 14 dicembre 2022, prosegue la nota. “Avevamo una idea imprenditoriale precisa: dare vita a un gruppo di comunicazione che sapesse fondere armonicamente l’approccio umanistico proprio delle relazioni pubbliche con quello scientifico e tecnologico proprio del digital” – commenta Camillo Ricci, Ceo di eprcomunicazione spa -. Da questo mix, che crediamo di aver ben dosato, nasce un nuovo modo di comunicare: proiettato allo sviluppo della reputazione dei clienti con la capacità di conoscerne i pubblici di riferimento e di interagire efficacemente con loro, garantendo strategie di comunicazione realmente integrate e interlocuzione unica. Il gruppo, forte delle competenze di Eprcomunicazione e di Justbit, i cui soci hanno creduto nel progetto e diventano parte integrante del Gruppo, si candida a diventare un player unico nel panorama della comunicazione nazionale”. “Siamo orgogliosi – ha proseguito Ricci – di essere la seconda B Corp italiana quotata in Borsa e la 32 esima in tutto il mondo. Oggi, alla responsabilità che abbiamo assunto dei confronti dei clienti e della società nel suo insieme aggiungiamo anche quella che andiamo ad assumere nei confronti della comunità finanziaria. A garantire il mercato, poi, sarà un consigliere indipendente della caratura e del prestigio di Gianni Letta; il fatto che abbia accettato la nostra propostaci onora e ci carica di ulteriore responsabilità”.