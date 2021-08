Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Andres Penalosa, cavaliere internazionale di riconosciuta fama mondiale, con la sua società “Vida sport horses” si mette in gioco in una nuova entusiasmante impresa in collaborazione con l’A.n.a.c. (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria) e grazie all’ospitalità del Comandante dei Lancieri di Montebello presso l’Ippodromo Militare di Tor di Quinto organizza un CSI 2* e 1* in data 3/5 settembre.