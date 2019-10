Era-Net, soluzioni integrate per lo stoccaggio dell’energia: dal Miur 600mila euro ai progetti di ricerca

La Piattaforma europea di Programmazione congiunta ERA-Net Smart Energy Systems, in collaborazione con la Mission Innovation Initiative ha pubblicato un nuovo bando per progetti transnazionali di ricerca, sviluppo e innovazione su soluzioni integrate di stoccaggio dell’energia.

Il bando sosterrà progetti che contribiscano allo sviluppo di soluzioni integrate e sostenibili a breve e a lungo termine in aree quali lo stoccaggio elettrico, elettrochimico, materiale, termale e meccanico.

L’Italia partecipa al bando tramite il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che ha impegnato 600.000,00 € nella forma di contributo a fondo perduto; il finanziamento massimo concedibile per progetto, indipendentemente dal numero di partner italiani, è di 150.000,00 €. Ulteriori dettagli sui criteri di eleggibilità e sulle regole per il finanziamento sono contenute nel National Annex del Call Announcement e nell’Avviso Integrativo Nazionale (in via di pubblicazione).

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 22 gennaio 2020 alle ore 14:00, previo invio della manifestazione di interesse obbligatoria entro il 13 novembre 2019 alle ore 14:00. Il collegamento al sistema elettronico per la presentazione delle proposte preliminari è presente sul sito internet relativo al bando internazionale.