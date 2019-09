Eranet, contributi per l’energia geotermica: proposte entro il 13 settembre

Eranet Geothermica: c’è tempo fino a venerdì prossimo, 14 settembre, il termine per l’invio delle pre-proposal per partecipare al secondo bando congiunto dedicato all’energia geotermica. Il progetto – a cui partecipa anche l’Italia attraverso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – mira ad accelerare la diffusione dell’energia geotermica attraverso la messa in comune dei fondi nazionali e comunitari per la ricerca e l’innovazione, una maggiore attenzione al miglioramento dei “business cases” per l’energia geotermica, la creazione di una duratura collaborazione strategica tra gli “owners e i managers” nazionali dei programmi di ricerca e innovazione, appartenenti al Consorzio.

In particolare, l’obiettivo del secondo bando è quello di accelerare lo sviluppo dell’energia geotermica a livello globale, combinando le risorse finanzarie e il know-how dei rispettivi partner, e di espandere il suo utilizzo al di fuori delle regioni e dei mercati tradizionali.

La scadenza per la presentazione delle full proposals il 31 gennaio 2020.