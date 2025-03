Erased, un viaggio tra mistero, tempo e destino

di Alessandro Spagnuolo

Erased (僕だけがいない街, Boku dake ga inai machi, lett. “La città in cui io non ci sono”) nasce come manga scritto e illustrato da Kei Sanbe (三部 敬, Sanbe Kei) in 8 tankōbon (単行本 lett. “libro singolo”) volumi singoli, pubblicato tra il 2012 e il 2016. Il successo del fumetto porta alla realizzazione di un anime* nello stesso anno, che conquista critica e pubblico grazie alla sua avvincente trama dai toni thriller e drammatici. L’anime (di tipo **seinen) è composto da 12 episodi prodotti dallo studio di animazione giapponese A-1 Pictures (株式会社エー・ワン・ピクチャーズ, Kabushiki-gaisha ei wan pikuchāzu) e diretti da Tomohiko Itō (伊藤 智彦, Itō Tomohiko, direttore di Sword Art Online, Silver Spoon e altri). La storia intreccia abilmente viaggi nel tempo, un mistero da risolvere e l’introspezione psicologica, immergendo lo spettatore in un’avventura che mescola il dramma umano alla ricerca della verità in un’indagine poliziesca.

Trama (senza spoiler)

Il protagonista è Satoru Fujinuma (藤沼 悟 Fujinuma Satoru), un giovane 29enne mangaka (creatore di fumetti manga) che fatica a emergere e lavora a Chiba (千葉市, Chiba-shi) come portapizze da Oasi Pizza per sbarcare il lunario. La sua vita cambia drasticamente quando scopre di possedere un’abilità involontaria e misteriosa, che lui chiama “Revival”: un potere che gli consente di tornare indietro nel volgere di pochi minuti per prevenire tragedie imminenti, consentendo di non farle capitare nuovamente. Tuttavia, un evento sconvolgente lo costringerà a fare un salto temporale ben più grande, riportandolo indietro di 18 anni, nel 1988, nella sua città d’origine (a Hokkaido) nel suo corpo di bambino. Qui dovrà affrontare un mistero legato alla scomparsa di una sua compagna di classe, Kayo Hinazuki (雛月 加代, Hinazuki Kayo), in un’indagine che si intreccia con il suo passato e il suo futuro, dove incontrerà altri personaggi.

Adattamenti e spin-off

Erased (“La città in cui io non ci sono”) ha ampliato il suo universo narrativo attraverso vari adattamenti e ha ricevuto diversi riconoscimenti significativi.

Film live-action : nel marzo 2016 è stato distribuito un adattamento cinematografico live-action in Giappone, con l’attore Tatsuya Fujiwara ( 藤原 竜也 , Fujiwara Tatsuya) nel ruolo di Satoru Fujinuma ( 藤沼 悟 Fujinuma Satoru) .

Serie live-action : nel dicembre 2017, Netflix ha pubblicato una serie live-action in 12 episodi basata sul manga, disponibile in 190 paesi, per vederla cliccate qui https://www.netflix.com/title/80173711.

Manga spin-off : Kei Sanbe ( 三部 敬 , Sanbe Kei) ha scritto un manga spin-off intitolato Erased: Re , pubblicato tra giugno e novembre 2016.

Romanzo spin-off: un romanzo intitolato Boku dake ga inai machi: Another Record ( 僕だけがいない街 Another Record), scritto da Hajime Ninomae, è stato pubblicato a puntate sulla rivista digitale Bungei Kadokawa di Kadokawa tra novembre 2015 e marzo 2016, approfondendo la storia originale, rivelando le motivazioni dietro gli omicidi, offrendo nuovi dettagli sulla trama e i personaggi.

Musiche

La colonna sonora, curata dalla musicista giapponese Yuki Kajiura (梶浦由記), accentua l’atmosfera malinconica e carica di tensione, mentre l’opening “Re:Re:” del gruppo rock giapponese Asian Kung-Fu Generation (アジアン・カンフー・ジェネレーション, Ajian Kanfū Jenerēshon), noto anche come AKG, AKFG o Ajikan (アジカン) è diventata un cult per gli appassionati.

Premi

Erased ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il premio per il “Miglior Villain” con Gaku Yashiro (八代 学 Yashiro Gaku) e il premio per il “Miglior Dramma” ai Crunchyroll Anime Awards 2017, confermando il suo status di opera di culto nel genere thriller.

Conclusione

Con una narrazione emozionante e momenti di forte impatto, riesce a catturare lo spettatore dalla prima all’ultima puntata. Se amate i loop temporali, i thriller psicologici con elementi sovrannaturali e una forte carica emotiva, questa serie è assolutamente da vedere. Che siate appassionati di anime o nuovi al genere saprà sorprendervi e lasciarvi con un’esperienza indimenticabile.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo noleggiarla o acquistarla.

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

**Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.