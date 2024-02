Erasmus per giovani imprenditori, mercoledì la presentazione alla Camera di Commercio di Napoli

Mercoledì 7 febbraio, alle ore 10.30, si terrà presso la Camera di Commercio di Napoli (via S. Aspreno, 2) un infoday di presentazione di Eye, Erasmus per Giovani Imprenditori, un programma di scambio transfrontaliero che aiuta aspiranti imprenditori ad acquisire le competenze necessarie per avviare e gestire con successo una piccola impresa in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Il programma prevede una collaborazione, che può durare da 1 a 6 mesi, durante la quale i nuovi imprenditori apprendono e scambiano conoscenze e idee di business con gli imprenditori già affermati (attivi da almeno tre anni), dai quali verranno ospitati. Lo scambio professionale avviene presso la sede dell’azienda ospitante, mentre il soggiorno è cofinanziato dall’Unione Europea.

La giornata di presentazione è organizzata da Project Ahead, organizzazione selezionata dalla Commissione europea per l’attuazione del programma Eye, e dalla rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con S.I. Impresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli, Unioncamere Campania ed Europe Direct Napoli.

Dopo l’apertura dei lavori, a cura di Fabrizio Luongo, presidente di S.I. Impresa e vicepresidente vicario della CCIAA di Napoli, la presentazione del programma Erasmus per Giovani Imprenditori di Dana Cappiello, pm di Project Ahead, e le testimonianze di imprenditori che hanno già partecipato al programma Eye. A seguire gli incontri one to one con i referenti di Project Ahead per porre le basi di possibili collaborazioni internazionali.

L’adesione all’Erasmus per giovani imprenditori è gratuita e rappresenta un’ottima opportunità per gli imprenditori affermati che vogliono impegnarsi in uno scambio con colleghi europei meno esperti per ottenere nuove idee, competenze innovative e accesso a nuove opportunità di partnership.

L’obiettivo generale del programma Eye è quello di rafforzare l’imprenditorialità, sviluppare la prospettiva internazionale e la competitività delle Pmi europee e promuovere potenziali imprenditori, start-up, micro e piccole imprese di nuova costituzione nei Paesi partecipanti.