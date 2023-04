Erc, 544 milioni ai ricercatori eccellenti: sono 21 gli italiani finanziati

L’European Research Council (Erc) ha annunciato l’assegnazione di 218 Advanced Grants a ricercatori e ricercatrici di alto profilo, con un finanziamento complessivo di 544 mln di euro. Tra i vincitori – selezionati tra i 1.647 che si erano fatti avanti, tasso di successo del 13,2% – 21 sono italiani, terzi per numero dopo i tedeschi (36) e i francesi (31). I vincitori di questo concorso di sovvenzioni – che garantiscono a ogni principal investigator fino a 2,5 mln di euro in 5 anni – hanno proposto di realizzare i loro progetti presso università e centri di ricerca in 20 paesi in Europa, principalmente in Germania (37), Regno Unito (35), Francia (32), Spagna (16) e Italia (14).

Sessanta le ricercatrici premiate, pari al 23% di tutte le domande, il loro più alto tasso di partecipazione ai bandi Advanced Grant fino ad ora. Il finanziamento dell’ERC Advanced Grant è tra i più prestigiosi e competitivi schemi di finanziamento dell’UE, offrendo ai ricercatori l’opportunità di perseguire progetti ambiziosi e guidati dalla curiosità che potrebbero portare a importanti scoperte scientifiche. Vengono assegnati a ricercatori affermati e leader con una comprovata esperienza di risultati di ricerca significativi nell’ultimo decennio. Il finanziamento consentirà a questi ricercatori di esplorare le loro idee più innovative e ambiziose.

“Le sovvenzioni ERC sono un riconoscimento importante e un impegno significativo da parte dei nostri migliori ricercatori. Il finanziamento di 544 milioni di euro mette i nostri 218 leader della ricerca, insieme ai loro team di borsisti post-dottorato, studenti di dottorato e personale di ricerca, in pole position per ampliare i confini della nostra conoscenza, aprire nuovi orizzonti e costruire le basi per la crescita e la prosperità future in Europa ” ha dichiarato Mariya Gabriel, Commissario europeo per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù. “Questi nuovi ERC Advanced Grantee sono una testimonianza dell’eccezionale qualità della ricerca svolta in tutta Europa. Sono particolarmente lieta di vedere un numero così elevato di ricercatrici donne in questo concorso e che hanno sempre più successo nell’ottenere finanziamenti”, ha dichiarato Maria Leptin, Presidente dell’Erc.