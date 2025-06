Erc, aperta la call “Advanced Grants 2025”: fino a 2,5 milioni per i ricercatori eccellenti

Aperto il bando Erc Advanced Grants 2025 dedicato a progetti di ricerca innovativi e ad alto rischio presentati da ricercatori eccellenti e affermati.

In particolare, il bando si rivolge a ricercatori scientificamente indipendenti, di qualsiasi età e nazionalità, con un curriculum di risultati di ricerca significativi negli ultimi 10 anni e un profilo che li identifichi come leader in termini di originalità nel rispettivo settore di ricerca.

Le attività di ricerca devono essere svolte in un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (Host Institution) con sede in uno degli Stati membri dell’UE, in uno dei paesi associati Horizon Europe o presso un’organizzazione internazionale di interesse europeo (come ad esempio il CERN o l’EMBL).

Le sovvenzioni “Advanced Grants” possono arrivare fino a un massimo di 2,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni, coprendo il 100% del totale dei costi diretti ammissibili. È possibile anche un finanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro, che può crescere fino a 2 milioni se ricercatori eccellenti decidono di trasferirsi in Europa o in un paese associato. Il bando si chiuderà il 28 agosto.