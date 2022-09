ERC, finanziamenti per 55 ricercatori: prossimo bando in scadenza il 29 settembre

Cinquantacinque ricercatori, già vincitori di un finanziamento dell’European Research Council, potranno esplorare il potenziale commerciale o sociale dei loro progetti avvalendosi delle sovvenzioni che l’ERC mette a disposizione a questo scopo con i Grants Proof of Concept, ciascuno del valore di 150mila euro. I 55 progetti, selezionati tra i 120 presentati, si svolgeranno in 14 Paesi: Israele (9), Germania (9), Spagna (7), Francia (7), Paesi Bassi (6), Regno Unito (4), Svezia (3), Portogallo (2), Norvegia (2) e Turchia (2). Completano l’elenco Finlandia, Cipro, Danimarca e Belgio che ospitano ciascuno un progetto. L’Italia non è tra i Paesi ospitanti. Il bando Proof of Concept (PoC) è aperto solo ai beneficiari ERC che possono richiedere finanziamenti integrativi per i loro progetti di ricerca esistenti o completati di recente. Il prossimo bando si chiuderà il 29 settembre. Il budget complessivo per i PoC nel 2022 è di 50 milioni di euro. In totale, – informa l’ERC – dal 2011 circa 1.585 progetti PoC hanno ricevuto finanziamenti. Con il denaro aggiuntivo, i beneficiari possono, ad esempio, verificare la fattibilità pratica di concetti scientifici, esplorare opportunità commerciali o preparare domande di brevetto.

Secondo un recente sondaggio, più della metà dei ricercatori a cui sono state assegnate sovvenzioni PoC ha creato aziende o trasferito i risultati della ricerca ad aziende preesistenti. Le statistiche e l’elenco finale dei candidati idonei – avverte l’ERC – sono provvisori. L’accordo commerciale e di cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito consente di associare il Regno Unito all’attuale programma di finanziamento della ricerca e dell’innovazione dell’UE, Horizon Europe, previa adozione di un protocollo. Poiché questo protocollo non è stato finora adottato, il Regno Unito è ancora considerato “non associato” a Orizzonte Europa. Pertanto, le proposte di successo dei candidati con sede in un paese in fase di associazione a Orizzonte Europa saranno ammissibili al finanziamento solo se il relativo accordo di associazione si applicherà al momento della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i candidati selezionati dalle istituzioni ospitanti del Regno Unito possono ancora essere finanziati, a condizione che si trasferiscano in un’istituzione ospitante in un paese ammissibile.