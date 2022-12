Erc, nuovo bando per i ricercatori eccellenti: contributi fino a 2 mln di euro

Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha ufficialmente pubblicato un nuovo bando ERC Consolidator Grant 2023 con l’obiettivo di supportare ricercatori eccellenti nella fase della carriera in cui vogliono consolidare il proprio team o ricerca indipendente.

Il bando è quindi aperto a ricercatori di qualsiasi nazionalità che hanno dato prova della loro maturità (ad esempio con un track record scientifico significativo) e con 7-12 anni di esperienza dall’ottenimento del dottorato.

I proponenti dovranno dunque dimostrare la fattibilità e la natura innovativa e ambiziosa della propria proposta di ricerca scientifica. Per il bando ERC Consolidator Grant 2023 non sono definite priorità predeterminate e i candidati dovranno presentare la domanda per il grant unitamente all’istituzione ospitante (università o centro di ricerca con sede nell’UE o in un paese associato al programma) che gestirà il finanziamento per l’intera durata del progetto.

Il contributo massimo previsto per ogni Consolidator Grant è pari a 2.000.000 euro per 5 anni. In casi specifici, potranno essere assegnati ulteriori fondi aggiuntivi (massimo 1.000.000 di euro) al progetto di riceca.

Il termine ultimo per inviare la propria proposta progettuale è fissato al 2 febbraio 2023. Maggiori informazioni nella pagina web di riferimento.