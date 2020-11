Ercolano, consiglio comunale nel museo chiuso. Bonajuto: E’ la cultura il motore del nostro sviluppo

“Ho voluto che fossero gli spazi del Museo Archeologico Virtuale ad ospitare il primo consiglio comunale di Ercolano, perché mai come in questo momento vogliamo ribadire con forza e determinazione che la cultura deve essere il motore della crescita e dello sviluppo del nostro territorio”: ad affermarlo in una nota diffusa stamattina è Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

“Riapriamo simbolicamente un museo, oggi chiuso a causa della pandemia covid 19 – continua il primo cittadino -, perché è attraverso la cultura che si riesce ad avere, non soltanto una crescita economica, ma soprattutto una crescita sociale per il nostro Paese. Voglio ringraziare, a tal proposito, Luigi Vicinanza, presidente della Fondazione Cives, per aver subito accolto la mia proposta” – conclude il vice presidente nazionale dell’Anci e esponente di Italia Viva.