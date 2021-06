Ercolano, Gianluigi Noviello è il nuovo fiduciario locale del Coni

Da oggi la città di Ercolano ha un nuovo fiduciario locale designato dal Coni per il quadriennio 2021-2024: è Gianluigi Noviello, 34 enne professionista ercolanese, già Presidente della Pro Loco Hercvalnevm e da vent’anni attivo nel mondo dello sport.

Atleta e dirigente dello Sporting Club Ercolano e della Ercosport, Noviello ha ricoperto diversi incarichi in società sportive della provincia partenopea, oltre ad aver conseguito un Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico presso la Scuola dello Sport del Coni con annesso anno di stage ed una esperienza annuale presso la CMAS, Confederazione Internazionale degli Sport Subacquei.

“Ringrazio il Presidente del Comitato Regionale Coni Campania Sergio Roncelli ed il Delegato Provinciale di Napoli Agostino Felsani per la fiducia accordatami con questo incarico – afferma Noviello – ora bisogna lavorare duramente per Ercolano affinché si recuperi il troppo tempo perso in passato ed a tal proposito sono sicuro che insieme al Consigliere Comunale delegato allo Sport Aniello Iacomino riusciremo sicuramente a portare a casa qualche risultato importante”.

Congratulazioni sono giunte anche dalla stessa Amministrazione Comunale: “Per Gianluigi Noviello è arrivato un giusto riconoscimento dopo anni di grande impegno – spiega il consigliere Iacomino – sono certo che anche grazie alla sua collaborazione sapremo portare avanti quelle tematiche ed azioni di sviluppo della pratica e cultura sportiva per la città di Ercolano”.