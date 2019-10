Ercolano, il ministro Franceschini alla riapertura della Casa del bicentenario

Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, parteciperà domani, alle 10,30, alla cerimonia di riapertura della Casa del bicentenario nel Parco archeologico di Ercolano e all’ inaugurazione del “Cantiere open” per la conclusione del restauro. La casa del Bicentenario è una casa di epoca romana, sepolta durante l’eruzione del Vesuvio del 79 e ritrovata a seguito degli scavi archeologici dell’antica Ercolano: è così chiamata in quanto riportata alla luce a due secoli esatti dall’inizio delle esplorazioni della città romana.