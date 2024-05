Ercolano, Renzi e De Luca all’apertura della piazza che si affaccia sugli Scavi. Il leader di Iv: Un evento per l’Italia

“Questo è un giorno di festa non solo per Ercolano, oggi è un giorno di festa per l’intera comunità italiana”. Lo ha spiegato il leader di Italia Viva Matteo Renzi che a Ercolano partecipa alla cerimonia per l’apertura alla città di piazza Carlo di Borbone, area che affaccia sul parco archeologico. Presente, insieme al sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Ciò che ha fatto il sindaco Ciro Buonajuto in quest’area è straordinario. Grazie agli investimenti di un privato americano, con l’aiuto della Regione e con l’impegno straordinario del Comune, quelli che erano edifici che bloccavano la bellezza del territorio diventano una piazza. E questo – ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio – porta al recupero di tutto il territorio di Ercolano e apre il rapporto tra gli scavi e la comunità. È esattamente ciò che Ciro ha fatto in questi anni, cercando di dire che con la cultura si costruisce bellezza e si combattono l’illegalità e l’insicurezza. Gli scavi non sono più una cosa staccata da Ercolano, ma sono collegata a Ercolano. Per me è un momento di grandissima gioia essere insieme al sindaco, al presidente De Luca, a tutti gli amici che sono qua perché è la dimostrazione che il disegno che Ciro ha sempre portato avanti è il disegno che serve a Ercolano, che serve al territorio di Napoli, che serve al Mezzogiorno, che serve all’Italia”.