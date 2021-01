Ercolano, tablet alle scuole grazie alla Two Volcano Sprint

“Un’azione concreta, un aiuto alle scuole e alle famiglie di Ercolano. Consegnati questa mattina, nel corso di un incontro avvenuto all’interno dell’aula consiliare del Comune di Ercolano, sei tablet per ogni istituto scolastico cittadino”. Lo rende noto il Comune di Ercolano. I dispositivi utili ai fini della continuità didattica e quindi della dad (didattica a distanza) sono stati donati dagli organizzatori di Two Volcano Sprint, la manifestazione sportiva tenutasi lo scorso ottobre e che vedeva impegnati circa 100 atleti provenienti da tutto il mondo che hanno percorso in bicicletta il percorso che separa il Vesuvio dall’Etna. “Un’iniziativa sportiva, che ha avuto anche una ricaduta sia in termini economici che sociali. Infatti lo scorso ottobre i partecipanti alla manifestazione hanno soggiornato nella nostra città prima della partenza della gara. Proprio in quella occasione hanno manifestato la volontà di dare un segnale di vicinanza e sostegno alle comunità scolastiche. Da qui la decisione di fare omaggio alla nostra amministrazione di una serie di tablet che abbiamo deciso di destinare equamente a tutti i nostri istituti scolastici” ha spiegato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, nel corso del suo intervento.

“La Two Volcano Sprint è una corsa in bicicletta che unisce il Vesuvio all’Etna. Ma è soprattutto un’iniziativa che ha come scopo non solo far conoscere il sud Italia agli sportivi di tutto il mondo ma anche sostenere le comunità locali. Ercolano è stata per noi la madrina di questa nostra creatura e siamo quindi felici oltre che onorati di dare il nostro contributo a questa splendida comunità” rimarcano gli organizzatori Juliana Buhring e Vito Cinque. I tablet sono stati consegnati dal sindaco Ciro Buonajuto e dall’assessore Anna Giuliano ai dirigenti scolastici del primo circolo Rodinò, della Scuola Media Iaccarino, dell’Istituto Comprensivo Maiuri, alla De Curtis-Ungaretti, al secondo Circolo Giampaglia e all’Istituto Comprensivo Iovino-Scotellaro.