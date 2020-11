Ercolano, via libera alla realizzazione di tre parcheggi. Il sindaco Bonajuto: Stiamo disegnando la città del futuro

“Tre nuovi parcheggi per ridisegnare la mobilità in città. Con il via libera in giunta, facciamo un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di opere strutturali fondamentali per il futuro di Ercolano. Ho voluto, d’accordo con la mia squadra di governo, che fossero questi i primi atti deliberati in giunta in questo avvio di secondo mandato. La realizzazione di questi tre nuovi parcheggi rappresentano tasselli fondamentali per la nuova mobilità cittadina” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano subito dopo l’approvazione degli atti propedeutici alla realizzazione delle aree di sosta in Piazza Pugliano, via Bordiga e in Piazza Trieste.

Dopo il via libera in Giunta, ora si potrà provvedere alla gara d’appalto per la concessione delle aree parcheggio di Piazza Pugliano e di Via Bordiga. Per quanto concerne l’opera multipiano di Piazza Trieste, invece, sarà realizzata con un project financing, mediante procedura di evidenza pubblica.

Il consiglio comunale

Nella mattinata di mercoledì 11 novembre (8.30 in prima e 9.30 in seconda convocazione), si terrà la prima riunione del Consiglio Comunale. All’ordine del giorno, tra l’altro, il giuramento del Sindaco e l’elezione del Presidente del Consiglio. L’assise si svolgerà presso l’Auditorium del MAv in presenza, ma nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti, non sarà aperto al pubblico. Sarà possibile seguire la diretta del Consiglio Comunale sul sito internet del Comune.