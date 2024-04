In agenda temi come acqua, petrolio e questioni sicurezza regionale

Bagdad, 22 apr. (askanews) – Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan al suo arrivo a Bagdad, in Iraq, è stato accolto dal primo ministro iracheno Mohamed Shia al-Sudani in occasione della sua prima visita nel Paese dopo diversi anni. In agenda temi come l’acqua, il petrolio e le questioni di sicurezza regionale.