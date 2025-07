Erdogan: Turchia ha vinto, finisce il terrore del Pkk durato 47 anni

Dopo simbolica distruzione delle armi da parte dei ribelli curdi

Ankara, 12 lug. (askanews) – Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia ha vinto dopo la simbolica distruzione di armi da parte dei ribelli curdi. “La Turchia ha vinto. Ottantasei milioni di cittadini hanno vinto”, ha dichiarato Erdogan. La cerimonia, venerdì nella regione del Kurdistan iracheno, ha segnato un passo importante nella transizione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) dall’insurrezione armata alla politica democratica, nell’ambito di un più ampio sforzo per porre fine a uno dei conflitti più lunghi della regione. “Da ieri (venerdì 11 luglio, ndr), si spera che la piaga del terrore, che dura da 47 anni, sia entrata in un processo finale. Da ieri, la Turchia ha iniziato a chiudere un lungo, doloroso, straziante capitolo, pieno di lacrime”, ha affermato Erdogan in un discorso ad Ankara. “La Turchia ha vinto. Il mio popolo ha vinto. Turchi, curdi, arabi: ognuno dei nostri 86 milioni di cittadini ha vinto”, ha aggiunto. “Ci auguriamo che, con la più ampia partecipazione possibile e un approccio costruttivo e facilitatore, il nostro parlamento sostenga questo processo favorevole”, ha concluso.