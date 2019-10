Erfap Uil, lezione di gastronomia nella sede di Eccellenze Campane con gli chef Vitale e Cannavino

La chef stellata Marianna Vitale e il pastry chef Rocco Cannavino saranno i testimonial d’eccezione all’evento organizzato dall’Erfap Uil Campania in programma martedì 15 ottobre alle ore 10, presso la sala meeting di Eccellenze Campane, in via Brin 69. Per l’occasione sarà presentato il libro di ricette degli studenti degli istituti alberghieri che hanno partecipato al progetto “Gli ingredienti della salute”, iniziativa che rientra nell’ambito delle attività sociali che l’Ente di Formazione della Uil Campania organizza grazie ai fondi 5×1000.

«Sarà l’occasione, non solo per distribuire il piccolo ricettario contenente decine di ricette che hanno al centro la sana nutrizione all’insegna della dieta mediterranea, ma anche per ascoltare l’esperienza di due chef che sono diventate delle vere e proprie eccellenze della cucina campana. All’evento racconteranno la loro esperienza Marianna Vitale, chef stellata del ristorante ‘Sud’ e Rocco Cannavino, Pastry-chef del laboratorio di pasticceria ‘Zio Rocco Lab Store’».

Marina Camboni, direttore dell’Erfap Uil Campania, auspica come il racconto del successo degli ospiti che parteciperanno all’incontro possa essere da esempio virtuoso per i futuri chef della Campania.

«L’iniziativa è solo la conclusione di un percorso di formazione in aula e pratica in cucina, in cui i giovani studenti degli istituti alberghieri di Napoli ‘Duca di Buonvicino’ e ‘Cavalcanti’, dell’istituto ‘Enzo Ferrari’ di Battipaglia e ‘Piranesi’ di Capaccio Paestum, hanno imparato a lavorare le materie prime che il nostro territorio offre, per realizzare piatti gustosi e nutrienti. L’iniziativa rientra nei tanti progetti che questo Ente mette in campo grazie alle risorse del 5×1000 e alle innumerevoli collaborazioni con istituzioni ed Enti territoriali».

All’iniziativa parteciperà l’Assessore alla formazione e alle Pari opportunità Chiara Marciani, la nutrizionista Annalisa Giordano e l’istruttore, pasticciere, Valerio Iannelli.