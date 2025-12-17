Eric Laforge nominato Responsabile di Stellantis Pro One

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Dal 1° gennaio 2026 Eric Laforge sarà il nuovo Responsabile della business unit globale Stellantis Pro One. Lo rende noto Stellantis. Eric succede ad Anne Abboud, che lascerà l’azienda entro la fine di gennaio 2026 dopo 39 anni nel settore automotive e 10 anni in Stellantis. Nel suo nuovo ruolo, Eric Laforge guiderà il consolidamento e lo sviluppo di Stellantis Pro One, la business unit dedicata ai veicoli commerciali che riunisce sei marchi iconici: Citroèn, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

Eric vanta una straordinaria carriera di oltre 30 anni nel settore automobilistico, iniziata nel 1990 in Fiat Auto. Da allora ha trascorso diversi anni nell’area commerciale in Francia e Italia e ha quindi ricoperto diverse posizioni chiave, come quella di CEO di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in Svizzera e successivamente in Germania.

Dal 2015 al 2018 è stato Responsabile di diversi mercati nell’ambito di MOPAR Parts & Services. Nel 2019 è stato nominato direttore dei reparti Autovetture e Veicoli commerciali leggeri per la regione Central Europe di FCA, assumendo poi il ruolo di Responsabile di Fiat Professional. Nel 2021 è stato nominato Responsabile della business unit dedicata ai veicoli commerciali di Stellantis in Europa. Dal 2023 all’inizio del 2025 è stato Responsabile dei marchi Jeep®, Ram e Dodge nel perimetro dell’Europa allargata.

Dal 1° aprile 2025, Eric Laforge è stato Vicepresidente per i servizi commerciali del Gruppo Renault. Eric Laforge è laureato presso l’E’cole Supèrieure de Gestion et Finance (ESGF) di Parigi.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Eric in questo ruolo strategico” ha dichiarato Cappellano, “la sua profonda conoscenza della cultura automotive e la sua vasta esperienza nel segmento dei veicoli professionali saranno determinanti per rafforzare la nostra posizione globale nel settore dei veicoli commerciali e nel mercato B2B. Colgo l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento a Anne per l’importante contributo che ha apportato a Stellantis nei suoi 10 anni di servizio e dedizione, e per augurarle tutto il meglio per il futuro”.



“Sono entusiasta di tornare alle radici del mio percorso professionale e di riunirmi a Stellantis. Accolgo questa nuova sfida con entusiasmo, pienamente consapevole delle attuali complessità del mercato ma anche delle opportunità di crescita che si prospettano, con la forza delle competenze di Stellantis e della sua visione per il futuro” ha commentato

Eric Laforge.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).