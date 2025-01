Ericsson, De Luca e Fascione inaugurano i nuovi spazi del Centro di Ricerca e Sviluppo di Pagani

Ericsson ha inaugurato questa mattina i nuovi spazi realizzati nel centro di Ricerca e sviluppo di Pagani, in un evento che ha visto anche la partecipazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e di Valeria Fascione, assessore regionale con delega alla Ricerca, Innovazione e Start up.

Il centro di Pagani, attivo dal 1990, ha un ruolo di primo piano nelle attività di R&S di Ericsson nel nostro Paese – svolte anche nei due centri di Genova e Pisa – ed è considerato un centro di eccellenza mondiale. Oggi vi lavorano circa 230 persone, che producono un flusso di innovazione continuo. L’inaugurazione dei nuovi spazi, che coincide con i 35 anni di presenza di Ericsson sul territorio, offre anche l’occasione per celebrare un traguardo di grande rilievo: il brevetto numero 200, risultato dei progetti portati avanti in questa sede. La cifra è molto significativa di per sé e rispetto all’attività complessiva di Ricerca e Sviluppo svolta da Ericsson in Italia, che da inizio secolo ad oggi ha fruttato oltre 900 brevetti.

Il centro di Pagani è stato rinnovato per andare incontro alle più moderne esigenze lavorative, creando spazi aperti e moderni, studiati per favorire lo scambio e la collaborazione. Inoltre, è stato creato un nuovo “Open Innovation Lab”, un’area del centro pensata per realizzare attività di open innovation con università, aziende e start up del territorio, legate in particolare a tecnologie emergenti quali l’Intelligenza Artificiale generativa e il Machine Learning. “Il centro di Ricerca e Sviluppo di Ericsson a Pagani – afferma Andrea Missori, Presidente e Amministratore delegato di Ericsson in Italia – rappresenta un pilastro strategico sia per il progresso tecnologico del Paese sia per la crescita dell’ecosistema locale dell’innovazione. Da oltre un secolo, Ericsson è parte integrante della storia delle telecomunicazioni italiane e oggi rinnoviamo il nostro impegno al fianco dell’Italia e degli operatori per sviluppare reti 5G sicure e affidabili, fondamentali per la competitività”.

Il centro vanta una fitta collaborazione con gli atenei della Campania, che costituiscono un importante bacino di giovani talenti. “Collaborare con il mondo accademico, con le imprese e le istituzioni locali ci porta valore e allo stesso tempo ci consente di restituire valore; possiamo dare spazio alla creatività e a nuove idee, e immaginare nuovi modi in cui le tecnologie di telecomunicazione possono avere un impatto positivo sulla comunità – commenta Alessandro Pane, Direttore della Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Italia -. Con il nuovo Open Innovation Lab potremo rafforzare ancora di più questo rapporto così longevo e proficuo con il territorio”.

Le tecnologie per le reti di oggi e del futuro, sicure e orientate al software

Storicamente il centro di Pagani ha la responsabilità a livello mondiale in Ericsson dell’innovazione delle tecnologie Axe– i sistemi di commutazione digitale fondamentali per aggregare e smistare a destinazione i flussi di traffico voce e dati (fisso e mobile) sulle reti di telecomunicazione.

A Pagani si trova una struttura unica nel mondo per Ericsson, l’Axe Lab: un laboratorio che replica circa 23.000 nodi di telecomunicazioni, presenti in 150 paesi, che servono circa 1 miliardo di utenti. Qui si svolgono tutti i tipi possibili di test e simulazioni relativi al traffico telefonico, tra i quali rientrano anche i cruciali test relativi alla sicurezza delle reti, che dev’essere garantita con standard e requisiti sempre più severi.

Proprio la cybersecurity, con lo specifico compito di realizzare soluzioni regolatorie legali in ambito telecomunicazioni, è un altro importante ambito di specializzazione del centro di R&S di Pagani, che è punto di riferimento mondiale per lo sviluppo di soluzioni per le attuali e future generazioni di rete fissa e mobile.

Inoltre, le ricercatrici e i ricercatori di Pagani hanno la responsabilità completa della soluzione Ericsson per distribuire software (licensing) nei nodi di telecomunicazione, offrendo agli operatori la possibilità di sviluppare nuovi modelli di business flessibili e basati sul cloud e di integrare nativamente nelle loro reti nuove tecnologie, come la blockchain.