Eriprando Guerritore è il nuovo commissario dell’Ater di Roma, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale pubblica. Avvocato di lungo corso, Guerritore in passato ricopre già la carica di presidente della partecipata capitolina. La nomina diventa ufficiale dopo il via libera dell’Autorità nazionale Anticorruzione. L’organismo nei giorni scorsi è chiamato proprio a decidere in merito alla presunta incompatibilità di Guerritore. Ipotesi del tutto esclusa.