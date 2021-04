Ermal Meta diventa un ologramma per promozionare il nuovo singolo dal nome “Uno”, da oggi in radio. Soltanto per questa giornata alla Stazione di Napoli Centrale – e alla Stazione di Milano Centrale e alla Stazione di Roma Termini – un’innovativa tecnologia permetterà all’artista di presentare in contemporanea il suo ultimo brano. È allestito un olobox, struttura che permette di proiettare in #3D la performance, con le immagini della band su un #ledwall ed il cantante in ologramma.