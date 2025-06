Ermanno Corsi ci lascia

di Claudio Quintano (*)

Un grande giornalista che ha moltiplicato, oltre i limiti, per le sue capacità eccelse gli interessi gli ambiti, in un contesto altamente qualitativo che caratterizzano i Maestri delle comunicazione. Cioè, quella che ha contribuito a diffondere competenze e “credi” che hanno rivoluzionato la nostra società nei suoi comparti, della quali si ha bisogno sempre più per diffondere le realizzazioni di obiettivi personali, di gruppo, per l’appunto della società intera, correttamente impostate, seguendo oggi, “obbligatoriamente”un percorsi di sostenibilità. Frequentemente ci siamo incontrati, senza darci appuntamento nelle prossimità dell’ascensore dell’ex Telecom, che mi porta a via Parisi, ove incontro i miei colleghi del Dipartimento degli Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) dell’Università di Napoli Parthenope nella quale marco una lunga “militanza”. L’oggetto degli argomenti di cui scambiavamo una chiacchiera, i nostri ricordi dei quali ricordavamo eventi e particolarità dei tempi in cui avevamo una frequentazione non occasionale. Ermanno, conosceva moltissimi miei lavori e, in particolare, quelli pubblicati con la casa editrice de il Denaro, con Franco Garbaccio esperto di turismo della Cassa del Mezzogiorno che lavorò a lungo assieme a me (qui) https://www.researchgate.net/publication/342692893_207_Laurea_Honoris_Causa_in_Management_del_Settore_Turistico_e_dei_Beni_Culturali_a_Franco_GARBACCIO_Lectio_-_Un_Turismo_per_i_tempi_moderni_-_Laudatio_prof_Claudio_QUINTANO_-_Preside_della_Facolta_di , contribuendo fattivamente alla crescita della facoltà di Economia partire da quando era Istituto Universitario Navale(qui) https://www.ildenaro.it/il-turismo-sostenibile-una-nozione-nata-negli-anni-90-che-ha-imposto-nuove-metodologie-statistiche/ . Proprio la sostenibilità, predicata dagli esperti economisti e statistici “oltre il PIL”, quindi del “benessere”, dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) il cui Presidente del Comitato Scientifico è il prof. Entico Giovannini esperto ONU sul benessere dl Gutierres (qui) https://www.ildenaro.it/turismo-sostenibile-fra-tradizione-e-internazionalizzazione-delleconomia-con-spostamenti-sempre-piu-rapidi/ Ultimamente Ermanno ed io abbiamo discusso del terzo incontro degli statistici economici, ospitato qualche mese fa nel Disaq(qui) https://www.ildenaro.it/indirizzo-di-saluto-sulla-sostenibilita-ai-partecipanti-alla-terza-conferenza-italiana-di-statistica-economica/, e della prospettiva che l’approccio multidisciplinare della sostenibilità potrebbe richiedere un ampiamento dei confini degli ambiti disciplinari attuali ?!?….

Ma Ermanno Corsi non mi manca solo perché non riesco a scambiare più le idee sulla attuale quotidianità, su questioni più propriamente professionali ma anche i tantissimi eventi che abbiamo vissuto nei club service ed il suo affiancamento nella campo delle comunicazione nell’università eventi, nei quali ti abbiamo invitato per avere un sicuro apporto nella animazione delle attività e degli ideali a cui il service in essi radicati dagli inizi del 900 tra i Rotariani, tra i Lions, ecc. è come se fosse stato assorbito perfettamente nel suo DNA. Ricordo le conferenze alle conviviali del Rotary di Castellammare, di Capri, di Sorrento ed i loro congressi. Tanta formazione all’ingresso è stata ben fatta, specialmente alle organizzazioni giovanili di questi club service,

Negli anni passati è stato più volte anche membro della giuria del Premio Letterario “Procida Isola di Arturo – Elsa Morante”, e delle mie partecipazioni, tra il pubblico, ne conto almeno quattro. Si contano decine e decine le partecipazioni a premi letterari, tenuti in tutta Italia.

Poi nella mia città natia Castellammare di Stabia – la “Piccola Città”, ormai di Ferrarottiana memoria – conto tre occasioni di eventi Lions animati da Ermanno Corsi della serie “Premio Stabia Più caratterizzati dalla presenza di autorità Lionistiche di spessore del nostro distretto 108YA tra cui il prof. Ermanno Bocchini Past President internazionale della associazione.

I Lions clubs di Castellammare di Stabia, Host e Terme hanno organizzato una manifestazione per premiare Personaggi stabiesi che si sono distinti nella loro vita professionale Tra essi negli ultimi anni:

l’attuale sindaco dr. Luigi Vicinanza, allora in qualità di Direttore de l’Espresso;

il giornalista dr. Antonio Polito de il Corriere della Sera;

il Procuratore della Repubblica di Napoli, Luigi Riello

( mi si consenta ) prof. Claudio Quintano Rettore (2010 -2016) dell’Università di Napoli “Parthenope)

Commissioni congiunte dei due Clubs dell’area stabiese hanno proposto i nominativi da vagliare da soci storici:

– per il Club Host: dr Alfonso Coppola, prof.ssa Annalisa Quartuccio, ing. Giovanni Ingenito i

.- per il Club Terme: Dr. Vittorio Verone, prof.ssa Nellina Basile, prof.ssa Amato Maria.

– per il Club Host di rappresentanza: Dr Pasqui Somma, Ing Roberto Petraccone, avv. Lello Rossano

Le cerimonie si sono svolte presso strutture del territorio, o presso l’Hotel dei Congressi, o l’Hotel Villa dei Cesari, di Castellammare di Stabia

: Il premio Stabia più è stato un fiore all’occhiello per molti anni visto le numerose professionalità premiate, il parere sulle scelte del Presidente Internazionale prof. Ermanno Bocchini ed il grande “sarto curriculare” ERMANNO CORSI, ora difficilmente sostituibile.

P.S. qui si riportano:

– l’articolo- necrologio del Direttore de ildenaro.it dr. Alfonso Ruffo(qui) https://www.ildenaro.it/in-ricordo-di-ermanno-corsi-e-allora-quando-torniamo-in-edicola/

-uno dei tanti articoli redatti sulla Università Parthenope Napoli e il suo mare rapporto da ricostruire ildenaro.it del29 Luglio 2014(qui) https://www.ildenaro.it/napoli-e-il-suo-mare-rapporto-da-ricostruire-2/

Ermanno, che l’estremo habitat marino da te scelto sia di tua soddisfazione!

(*)Prof. Claudio Quintano – claudio.quintano.emeritoETuniparthenope.it – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope.- Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli (NA) Former University Rector (2010-2016) of University of Naples “Parthenope” Now, Teacher of Tomorrow’s Measures to Meet the UN Sustainability in the Department of Law and Economics University Suor Orsola Benincasa – Corso Vittorio Emanuele n. 292, 80122 Napoli- He engages to spread to the learners the acquiring the knowledge and to promote Sustainable Development, and Sustainable Lifestyles Goals.